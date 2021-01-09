دبي تتوسع في مراكز التطعيم بلقاح «فايزر- بيونتيك» المضاد لكورونا

أعلنت حكومة دبي توسعها في تخصيص مراكز صحية لتوفير لقاح "فايزر- بيونتيك" المضاد لفيروس "كورونا" للمواطنين والمقيمين مجانا.وقالت الدكتورة فريدة الخاجة المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بهيئة الصحة في دبي إنه تم رفع عدد المراكز التي توفر اللقاح إلى سبعة مراكز تشمل مختلف أنحاء الإمارة، مشيرة الى أن اللقاح يقدم اختياريا.وأوضحت، في تصريح للصحفيين اليوم السبت، أن الفترة الماضية شهدت إقبالا ملحوظا من قبل المستهدفين من التطعيم على المراكز الصحية ما دعا إلى إضافة مراكز جديدة.وقالت الخاجة إن التطعيم يتم وفق مراحل محددة بدأتها الهيئة بالفئات ذات الأولوية والتي تشمل المواطنين والمسنين المقيمين فوق 60 سنة وأصحاب الأمراض المزمنة والمعاقين والمنتسبين لخط الدفاع الأول من جميع الجهات والعاملين في المهن الحيوية التي تتطلب مواجهة مباشرة مع المتعاملين.وذكرت أنه في مرحلة لاحقة سيتم توفير التطعيم للراغبين من مختلف وشرائح المجتمع وفق البروتوكولات المعتمدة المحلية والعالمية.