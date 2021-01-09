ضبط 1047 قضية تهرب ضريبي وأموال عامة بـ 9 مليارات و260 مليون جنيه

نجح رجال قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية خلال اسبوع، في ضبط 1407 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها 164 قضية ضرائب عامة، وكشف 194 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 58 قضية فى مجال الجمارك، 3 قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة.كما تم ضبط 368 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ 399 حكما قضائيًا، 205 قضايا تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط 9 قضايا فى مجالات مكافحة جرائم (إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال)، 7 قضايا فى مجالات "إختلاس مال عام – إستيلاء على المال العام - إحتيال مصرفى – إحتيال عبر الإنترنت - غسل أموال - كسب غير مشروع"، بقيمة إجمالية بلغت 9260884008 جنيه، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.تم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.