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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاستخبارات العراقية تعلن القبض على 3 إرهابيين في صلاح الدين

السبت 09/يناير/2021 - 01:29 م
الاستخبارات العراقية
الاستخبارات العراقية
وكالات
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أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم السبت القبض على ثلاثة إرهابيين منتمين لداعش شاركوا بتنفيذ عدة عمليات ضد القوات الأمنية.

وقالت وكالة الاستخبارات العراقية، في بيان أورده موقع "السومرية نيوز" اليوم، إن مفارزها بمديرية استخبارات صلاح الدين ألقت القبض على الإرهابيين الثلاثة والمطلوبين وفق أحكام الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش.

وأضافت أن "المتهمين عملوا بما يسمى قاطع سامراء تحت أسماء مختلفة،واعترفوا من خلال التحقيقات بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتراكهم بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير".

وأشارت إلى أنه "تم تدوين أقوالهم بالاعتراف وتسليمهم إلى جهة الطلب بوصل استلام إصولي".

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