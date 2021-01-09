انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق سوبر ماركت بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، برئاسة محمود صلاح، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق سوبر مركت بمنطقة صقر قريش، لمعرفة سبب الحريق، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.كانت الحماية المدينة بالقاهرة قد دفعت بـ5 سيارات لإخماد الحريق ومحاولة منع امتداد النيران لباقي الشقق في العقار، واشتعلت النيران داخل سوبر ماركت، وامتدت للشقق السكنية، وانتقل رجال الحماية المدنية لمحاولة السيطرة على الحريق.وتبين أن النيران التهمت محتويات السوبر ماركت، وامتدت لشرفات الشقق بالدور الأول من العقار الكائن به المحل، دون وجود إصابات أو خسائر فى الأرواح حتى الآن، وتم تحرير محضر بالواقعة.