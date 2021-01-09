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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«فيسبوك» وسيلة استدراج ضحايا عصابة بيع الشقق «المزورة» بالقاهرة الجديدة

السبت 09/يناير/2021 - 10:10 ص
فيسبوك
فيسبوك
داليا عبد الباسط
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تستمع نيابة القاهرة الجديدة اليوم، لأقوال ضحايا عصابة بيع الشقق والأراضي بأوراق وعقود مزورة بمحيط القاهرة الجديدة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين "ع. ع"، "أ. ع"، "ح. ك"، أقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على أموال وبيع شقق سكنية لهم بعقود وأوراق مزورة، بهدف التربح والكسب الغير مشروع.

وأقر المتهمون ببيعهم لخمس شقق خالية من السكان بمحيط مناطق القاهرة الجديدة، وقطعتي أرض بمدينة بدر كما أقروا بإنشاء حساب وهمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لبيع الشقق السكنية به بأسعار أقل من سعرها لاستدراج ضحاياهم.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات تفيد بتعرضهم للنصب وبيع شقق سكنية، لهم بأوراق مزورة وملك أشخاص أخرى وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، وتم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بإرتكاب الوقائع وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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