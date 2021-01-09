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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تطهير الصرف الصحي بمحيط استاد برج العرب استعدادًا لمونديال كرة اليد

السبت 09/يناير/2021 - 10:18 ص
تطهير الصرف الصحي
تطهير الصرف الصحي
هبه عويضه
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نفذت إدارة الصرف الصحى بحى العامرية ثان بالإسكندرية تطهير خط الصرف وتطهير المطابق بمحيط الاستاد، تنفيذًا لتوجيهات محمود بريك برفع جاهزية طريق الاستاد استعدادًا لاستقبال كأس العالم لكرة اليد.

جاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، للبدء في التجهيزات النهائية لاستضافة كأس العالم 27 لكرة اليد للرجال مصر 2021. مؤكدا علي رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات وأجهزة المحافظة لاستقبال هذا العرس الرياضي والذي من المقرر انطلاقه خلال أيام.

وكان الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، قد تفقد أعمال تركيب "تمثال لاعب كرة اليد" مواكبة لحدث استضافة كأس العالم لكرة اليد، وذلك بميدان داون تاون بمدخل الإسكندرية والذي يربط مدخل الإسكندرية الصحراوي بالطريق الزراعي والطريق الدائري ومحور التعمير والطريق الدولي.
تطهير الصرف الصحي
تطهير الصرف الصحي
تطهير الصرف الصحي
تطهير الصرف الصحي
تطهير الصرف الصحي
تطهير الصرف الصحي
تطهير الصرف الصحي
تطهير الصرف الصحي

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