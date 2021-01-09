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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أوسكار العرب.. أول تكريم لـ حورية فرغلى بعد أزمتها الصحية

السبت 09/يناير/2021 - 06:17 ص
حورية فرغلى
حورية فرغلى
أمير محمد خالد
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أعلنت إدارة مهرجان أوسكار العرب برئاسة مهند الغزواي إهداء الفنانة حورية فرغلي، تكريم خاص في الدورة الرابعة من المهرجان التي تقام يوم الجمعة المقبلة بأحد فنادق القاهرة الكبرى بالتجمع الخامس، وهي أول نسخة من المهرجان تقام في مصر، حيث أقيمت الدورات الماضية من المهرجان في عدد من الدول العربية أبرزهم تونس، وأكد القائمين على المهرجان أن تكريم حورية فرغلي ليس بسبب تصريحاتها مؤخرًا عن أزمتها النفسية والصحية ولكن لأنها أفضل فنانات جيلها وأعمالها تشهد على ذلك.

يشار إلى أن حورية فرغلي أثارت جدل كبير مؤخرًا بعد تصريحاتها بأنها تمر أزمة صحية صعبة، حيث إنها تفقد حاسة الشم والتذوق منذ ثلاث سنوات بسب خطأ طبي أثناء إجرائها أحد العمليات بعد تعرضها لحادث في مناخيرها وتحدثت عن تخلي أصدقائها عنها وعدم سؤال أي منهم عليها سوى لبلبة.

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