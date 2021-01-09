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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور فى مصر أون لاين عبر موقع وزارة الداخلية

السبت 09/يناير/2021 - 04:45 ص
مخالفات المرور
مخالفات المرور
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يبحث المواطنون عن خطوات استعلام عن مخالفات المرور رخص القيادة في مصر عن طريق وزارة الداخلية، لإنهاء جميع المخالفات على السيارات.

وتوفر "الدستور" لقرائها خطوات استعلام عن مخالفات المرور لرخص القيادة للسيارات أون لاين في مصر من خلال خطوات بسيطة.

استعلام مخالفات المرور فى مصر

  • تسجيل الدخول على رابط موقع وزارة الداخلية (من هنا).
  • اختيار من الخدمات الإلكترونية المرور.
  • ثم اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية التي تريد الاستعلام عنها.
  • تظهر نافذة فيها ثلاث اختيارات "مخالفات المرور سواء خدمة مخالفات رخصة السيارة أو خدمة مخالفات رخصة القيادة أو خدمات متابعة الطلبات".
  • اختر خدمة مخالفات رخص المركبات.
  • تنقل إلى صفحة إدخال البيانات.
  • ادخل رقم اللوحة المرورية.
  • اضغط استعلام المخالفات المرورية.

طريقة عمل التظلم على مخالفات المرور إلكترونيا

‏‎1ـ الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة (من هنا).

‏‎2ـ الضغط على أيقونة التظلمات.

‏‎3ـ اختيار تظلمات رخص المركبات.

‏‎4ـ كتابة الرقم القومي، والضغط على تفاصيل المخالفة.

‏‎5ـ تظهر على الشاشة كافة المخالفات المستحقة على المركبة محل الاستعلام، وتفصيلاتها، قيمة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة.

‏‎6ـ تحديد المخالفة التي تريد التظلم عليها، وسبب التظلم، ثم الضغط على «تظلم».

‏‎7ـ يظهر على الشاشة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، حال الموافقة عليها اضغط موافق.

‏‎8ـ تظهر على الشاشة البيانات الأساسية لرخصة المركبة، قم بتحرير البيانات الشخصية، في الخانات الشخصية المخصصة لذلك، ثم اضغط على إرسال الطلب. ‏

‎9- تظهر على الشاشة بيانات إيصال التظلم، ورقم الطلب الخاص به، قم بحفظ الرقم لاستخدامه في المتابعة.

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كيفية سداد قيمة المخالفات المرورية إلكترونيا

ثلاثة طرق يمكن لأصحاب السيارات دفع المخالفات المروروية من خلالها وهي:

1- مكاتب الهيئة العامة للبريد بكل محافظات الجمهورية.

2- من خلال ماكينات فوري المنتشرة بكافة المحافظات.

3- السداد من خلال كارت الدفع البنكي من خلال "فيزا" في جميع البنوك دون الذهاب إلى الإدارة العامة للمرور.

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