موعد الاستعلام عن قيمة فاتورة التلفون الأرضي على موقع المصرية للاتصالات WE





الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

ويمكن أيضا معرفة موعد الاستعلام عن فاتورة التلفون الأرضي على موقع المصرية للاتصالات من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات وكتابة رقم التليفون والمحافظة الخاصة بالمستعلم صاحب رقم الهاتف، وفي حالة الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون برقم الحساب يتم الضغط على رقم الحساب، ثم كتابة رقم الحساب.



ويتم الدخول على موقع الشركة من خلال الرابط التالي للتأكد من عدم اصدار الفاتورة بعد، وستظهر لك رسالة بأنه: «لا توجد فواتير مستحقة للسداد».



موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي ويتم الدخول على موقع الشركة من خلال الرابط التالي للتأكد من عدم اصدار الفاتورة بعد، وستظهر لك رسالة بأنه: «لا توجد فواتير مستحقة للسداد».

وبداية من يوم 15 يناير 2021 تبدأ الشركة المصرية للاتصالات في إصدار فاتورة التليفون الأرضي عن شهر ديسمبر، وجدير بالذكر أنه يتم منح فترة شهر سماح لسداد قيمة الفاتورة بدون دفع غرامة إضافية وتنتهي تلك فترة الشهر يوم 14 فبراير 2021.





بعدها تقوم الشركة بعدها بتحويل خدمة التليفون الأرضي إلى نظام الاستقبال يوم 15 فبراير 2021 ولا تستطيع إجراء مكالمات، وبعد شهر تقوم الشركة برفع الخط مؤقتًا من الخدمة يوم 15 مارس 2021 وفرض غرامة تأخير على المتقاعسين عن سداد الفاتورة.



طرق دفع فاتورة الأرضي



يتم سداد الفاتورة خلال العديد من الطرق مثل الدفع من السنترالات التابعة للشركة.

أو الدفع الإلكتروني عن طريق موقع الشركة على شبكة الإنترنت، بواسطة فودافون كاش أو بماكينات الصرف الألي، وأيضا من خلال خدمة فورى.



وقد سجل نحو 7. 10مشترك العام الماضي في التلفون الـأرضي وهو عدد مستخدمين يتجاوز ما تم تسجيله في عام 2019 حيث بلغ عددهم نحو 8.7 مليون بزيادة تبلغ قرابة 1.350 مليون مشترك في عان واحد.







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يبحث الكثير من المصريين حاليا عن موعد الاستعلام عن فاتورة التلفون الأرضي على موقع المصرية للاتصالات، ويتم هذا الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال عدة طرق حددتها الشركة المصرية للاتصالات للتيسير على المواطنين ضمن للحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والتدابير الاحترازية للحد من الإصابة.

المصرية للاتصالات تحدد مواعيد سداد فاتورة الاستهلاك

رابط الشركة المصرية للاتصالات للتعرف على قيمة فاتورة التليفون



