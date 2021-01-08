النواب المعينون يستخرجون كارنيهات العضوية الأحد

أعلنت الأمانة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزى، استقبال النواب المعينين لاستلام كارنيه العضوية، والحقيبة البرلمانية، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 10 يناير الجارى، من الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى الساعة الثالثة مساء بمقر مجلس النواب.وهنأ المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، النواب الجدد قائلا: "يسعدني أن أهدي لسيادتكم أطيب التهاني لتعيينكم بمجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية، وهي ثقة كبيرة وضعت فى أهلها، داعيا المولى عز وجل أن يكون التوفيق والسداد حليفكم دائما ".