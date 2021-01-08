نشرة الحوادث: اعتراف المتهمتين بتحنيط جثة والدهما.. ومصير طباخ متهم بهتك عرض فتيات بدار أيتام
الجمعة 08/يناير/2021 - 06:48 م
محمد عيسىطباعة
تقدم "الدستور" نشرة الحوادث، اليوم الجمعة، في مصر، عن أبرز القضايا والحوادث التي شهدها الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية.
نشرة الحوادث اليوم الجمعة 8-1-2021
مريضتان نفسيًا.. المتهمتان بتحنيط والدهما: «كفناه وسيبناه فى البيت»كلفت نيابة جنوب الجيزة الكلية، مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية بمتابعة الحالة العقلية لفتاتين أخفتا وفاة والدهما واحتفظتا بجثته ورفضهما دفنه لحزنهما وحبهما الشديد له، التفاصيل من هـــــــــنا.
«عجوز ومعاه فلوس».. حبس المتهمين بقتل تاجر وزوجته بالواحات
أمرت نيابة أكتوبر بحبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل تاجر وزوجته بالواحات البحرية بهدف السرقة، للتفاصيل من هــــــــــــــــنا.
لهتكه عرض فتيات بدار أيتام.. إحالة طباخ للجنايات (مستند)
حصلت " الدستور" علي نص قرار إحالة طباخ للمحاكمة امام محكمة الجنايات، لاتهامه بهتك عرض فتيات دار أيتام "مبرة المرأة الجديدة"، في القضية رقم 12580 لسنة 2020 جنايات مصر القديمة، المقيدة برقم 1260 لسنة 2020 كلي جنوب القاهرة. للتفاصيل من هــــــــنا.
على يد رجال شرطة مزيفين.. دورية تنقذ طالبا من الخطف في الزيتون
نجحت دورية أمنية تابعة لقسم شرطة الزيتون بمحافظة القاهرة، في انقاذ طالب من الاختطاف على يد عصابة ارتدى عناصرها زي رجال الشرطة، للتفاصيل من هنــــــــا.
ضبط 1132 أسطوانة أكسجين ضمن 13 قضية خلال حملة أمنية
نجحت حملة شنتها الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، في ضبط 13 قضية حجب أسطوانات غاز الأكسجين بإجمالي مضبوطات 1132 أسطوانة غاز أكسجين، بغرض بيعها بأزيد من السعر المتداول، للتفاصيل من هــــــــنا.
ارتكب 9 سرقات مساكن.. ضبط تشكيل عصابي بالقطامية
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب التسلق وكسر النوافذ، وارتكاب 9 وقائع بمنطقة القطامية بمحافظة القاهرة، للتفاصيل من هـــنا.