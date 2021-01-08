أسعار وأنواع السيارات في مبادرة إحلال المركبات القديمة





أسعار وأنواع السيارات فى مبادرة إحلال المركبات القديمة

حظيت مبادرة استبدال السيارات القديمة التي مر على تصنيعها 20 عاما، بأخرى جديدة بشروط ميسورة وطريقة سداد مرنة تصل إلى 10 سنة على إعجاب الجمهور الذي تفاعل معها أكثر من 20 ألف مواطن حيث تقدموا بالفعل بطلبات استبدال حيث يتم تخريد السيارات القديمة بقيمة ويتم دفع باقى مبلغ المقدم ليصل إلى 50 ألف جنيه الذي يخصم من إجمالي قيمة السيارة الجديدة تعمل بالغاز الطبيعي الذي يوفر 50% من قيمة تكلفة التشغيل حيث يصل قيمة القسط الشهري 1600 بحد أدنى وذلك للسيارات التي يصل سعرها إلى 150 ألف جنيه وتصل فترة السداد إلى 10 سنوات وسيتم الإعلان لاحقا عن موديلات السيارات التي ستدخل ضمن المبادرة الرئاسية وهى 9 شركات محلية الصنع.





أهداف مبادرة إحلال السيارات

تساهم مبادرة إحلال السيارات القديمة التي مر على تصنيعها 20 عاما بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج البنزين والغاز الطبيعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعناصر البيئية والاجتماعية حيث تخضع السيارات الحديثة إلى كافة معايير السلامة والجودة وأمان لمنع التلوث الهوائي وهدر الوقود و بها كافة وسائل الأمان لمنع حوادث الطرق بالإضافة إلى إنها شكلا حضاريا في الشوارع والطرق الجديدة.



تعرف على قيمة تحويل السيارات من البنزين إلى الغاز الطبيعي

يبحث المواطنين حاليا عبر المنصات الإلكتروني عن أسعار وأنواع السيارات فى مبادرة إحلال المركبات القديمة و إجمالي تكلفة تحويل السيارات من البنزين إلى الغاز الطبيعي والتي تتراوح من بين 8 إلى 12 ألف جنيه حسب نوع السيارة بحيث تقل قيمة تكلفة تشغيلها اليومية نتيجة للمقارنة بين سعر البنزين والغاز الطبيعي بحسب الأسعار العالمية للوقود والتي تحدد قيمتها كل 3 أشهر.





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مازال البحث مستمرًا عبر محرك البحث العالمي جوجل عن أسعار وأنواع السيارات فى مبادرة إحلال المركبات القديمة التي أقيمت في أرض المعارض بالتجمع الخامس تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والهادفة إلى استبدال السيارات المستعملة بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج ( البنزين والغاز الطبيعي )، لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي كيفية التقديم للمبادرة والشروط المطلوبة للتقديم.