باريس: تراجع عدد زوار متحف اللوفر بنسبة 72%

سببت القيود المشددة لمكافحة جائحة كوفيد-19 تراجعًا بنسبة 72% فى عدد زوار متحف اللوفر فى باريس العام الفائت مقارنة مع 2019، مع تدنى الإيرادات بأكثر من 90 مليون يورو، وفق ما أعلن المتحف، الجمعة.واستقطب المتحف الأكبر في العالم، الذي أغلق أبوابه لستة أشهر، 2.7 مليون زائر فى 2020، مقارنة مع 9.6 مليون زائر في 2019، و10.2 مليون زائر في رقم قياسي سجله العام 2018.وخلال موسم الصيف وعطلة مطلع نوفمبر، شكّل الفرنسيون 84% من الزوار، فيما كان الأجانب بينهم، خصوصًا الأمريكيين والصينيين واليابانيين والبرازيليين، يمثلون في العادة 75% من عدد الزيارات.ورغم المعرض الضخم المخصص لعملاق عصر النهضة ليوناردو دافينتشي، والذي استقطب 1.1 مليون زائر، وانتهى قبيل بدء تدابير الإغلاق العام الأول في مارس، فإن الإيرادات تراجعت بأكثر من 90 مليون يورو، فيما بلغت قيمة مساعدات الدولة 46 مليون يورو.