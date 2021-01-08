مَن هى فريدة الشوباشي التي تتولى رئاسة مجلس النواب لأول مرة؟

تشهد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء المقبل 12 يناير، سابقة برلمانية تحدث لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية، وهى أن تترأس سيدة الجلسة الافتتاحية من جلسات البرلمان.وتترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، وهى النائبة فريدة الشوباشي، الكاتبة الصحفية والإعلامية المصرية.ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن النائبة فريدة الشوباشي:- ولدت بمدينة حلوان عام 1938، لأسرة مسيحية تعود جذورها لمركز القوصية بالصعيد.- أرملة علي الشوباشي المثقف اليساري وابن الأديب محمد مفيد الشوباشي.- اعتنقت الإسلام بعد أن قرأت سيرة عمر بن الخطاب، لتتعمق بعد ذلك في القراءة عن الإسلام.- لها العديد من الكتابات والمقالات في عدد من الجرائد المصرية، وكان لديها برنامج سياسي اجتماعي على قناة النيل للأخبار وهو "مطلوب للتعقيب".- لديها عدة مؤلفات منها " عبارة غزل " و"الخاتم والخاتم" هى مجموعة قصصية.