افتتاح كنيسة جديدة باسم القديس موريس في الأقصر

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة،افتتاح كنيسة جديدة باسم القديس موريس والكتيبة الطيبية بمسقط رأسه بمدينة طيبة الجديدة.وقال القس بولس حليم، المتحدث الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان له: "صلى نيافة الأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر قداس بكنيسة القديس موريس والكتيبة الطيبية بمدينة طيبة الجديدة بالأقصر".وتابع: "وهى كنيسة جديدة تحت الإنشاء، وتعد أول كنيسة على اسم القديس موريس بمسقط رأسه بمدينة طيبة بالأقصر"، مضيفًا: "وتم الانتهاء من مرحلة الإنشاءات بالكنيسة ويجري حاليًا استكمال تشطيبها".وتابع: شارك في صلوات القداس عدد من الآباء الكهنة وبعضٌ من الشعب، بعد تطبيق إجراءات احترازية دقيقة.