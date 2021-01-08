إيران: 85 حالة وفاة وأكثر من 6 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 85 حالة وفاة، و6 آلاف و251 إصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الإيرانية، سیما سادات لاري، في تصریحها الصحفي الیومي، حسبما وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، اليوم الجمعة إن إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" في إيران بلغ حتى اليوم 56 ألفا و18 حالة، فيما ارتفع العدد التراكمي للإصابات بالفيروس المسجلة في إيران منذ بداية الأزمة إلى مليون و274 ألفا و514 حالة، من بينهم 4 آلاف و729 شخصا في وضع حرج.وأضافت سادات لاري، أن عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونا و58 ألفا و654 شخصا إلى الآن، وخضع 8 ملايين و44 ألفا و799 شخصا لفحص الكشف عن الإصابة بفیروس كورونا" في أنحاء البلاد حتی اليوم.