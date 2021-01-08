غدًا.. إعلان الكشوف النهائية للمرشحين في انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

تعلن اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، برئاسة وكيل المجلس مجدي سخي، الكشوف النهائية للمرشحين في الانتخابات غدًا السبت، بعد الفصل في الطعون والتظلمات.وتجرى الانتخابات على مرحلتين، الأولى يوم 7 فبراير وجولة الإعادة يوم 14 فبراير، بينما تعقد المرحلة الثانية في 8 فبراير، وجولة الإعادة يوم 15 فبراير المقبل.فيما أعلنت نقابة المحامين بالمنوفية عن تشكيل لجنة لإدارة النقابة برئاسة النقيب وعضوية أربعة من أعضاء المجلس من غير المرشحين هم محمد سامي عثمان وطارق بدر وهاني علام وعلاء علام، حيث تتولى هذه اللجنة إدارة النقابه لحين إعلان نتيجة الانتخابات وتسليم المجلس الجديد.كما أكدت الفرعية، البدء في إعداد الحسابات الختامية لميزانية الأعوام السابقة لعرضها على الجمعية العمومية في الانتخابات، مشددة على أنه سوف يتم تقديم كافة التسهيلات لجميع المرشحين لعرض برامجهم في النقابة ومنصاتها.