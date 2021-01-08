البيت الأبيض: ترامب وإدارته يدينون أحداث الكونجرس

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب، وإدارته يدينون بأشد العبارات أحداث العنف التي شهدها الكونجرس، وقال "نعمل على ضمان انتقال سلسل ومنظم للسلطة".وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني إن من حاصروا الكونجرس لا يمثلون قيم إدارة ترامب، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية.وأضافت أن العنف الذي وقع في مبنى الكابيتول كان مروعا، ومخالفا للقيم الأمريكية، مشددة على أن الرئيس وإدارته يدينونه بأشد العبارات الممكنة.وأكدت أن مسؤولي الإدارة الأمريكية يعملون على ضمان انتقال سلس ومنظم للسلطة.