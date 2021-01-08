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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فريق ترامب يسقط طعونه فى ولاية جورجيا بشأن نتائج الانتخابات

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:11 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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أعلنت سلطات ولاية جورجيا الأمريكية أن الفريق الانتخابي التابع للرئيس الحالي، دونالد ترامب، أسقط طعونه القضائية بشأن نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال سكرتير الولاية، براد ريفينسبيرجير، في بيان: "بدل عرض أدلتهم وشهود عيانهم على المحكمة وخوض استجوابات متبادلة تحت القسم، اتخذت حملة ترامب قرارا حكيما يؤكد أن الطريقة الأكثر عقلانية تتمثل في إغلاق قضاياهم التافهة".

ورفض ترامب مرارا الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 3 نوفمبر وفاز فيها، حسب الأرقام الرسمية، منافسه الديمقراطي جو بايدن، متحدثا عن تزوير واسع في السباق الانتخابي.

واعتبرت جورجيا من الولايات المتأرجحة خلال الانتخابات الماضية، وخلال فرز الأصوات أظهرت النتائج المرحلية تقدم ترامب لبعض الوقت، إلا أن بايدن انتزع الصدارة لاحقا.

وفي فضيحة كبيرة، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" مؤخرا تسجيلا صوتيا قالت إنه لمكالمة بين ترامب وريفينسبير غير، حيث يحاول الرئيس الضغط على سكرتير جورجيا لـ"إيجاد" أصوات كافية.

وعلى الرغم من مواصلة ترامب رفض الاعتراف بهزيمته إلا أن الكونجرس الأمريكي أقر أمس الأربعاء نتائج الانتخابات التي تشير إلى حصول بايدن على 302 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 236 لترامب.

وشهد محيط ومقر الكونجرس تزامنا مع جلساته لإقرار نتائج الانتخابات اضطرابات غير مسبوقة بين أنصار الرئيس الحالي، الذين اقتحموا مجمع الكابيتول، وقوات الأمن.

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