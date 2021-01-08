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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«التخطيط»: توسيع قناة مفيض توشكى بتكلفة 36 مليون جنيه

الجمعة 08/يناير/2021 - 06:50 ص
قناة مفيض توشكى
قناة مفيض توشكى
أميرة ممدوح
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كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تنفيذ مشروع لتوسيع قناة مفيض توشكى بمحافظة أسوان بتكلفة إجمالية قدرها 36 مليون جنيه، لافته إلى أن المشروع استغرق تنفيذه ما يقارب العام ونصف العام.

وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن المشروع يتضمن توسيع قناة مفيض توشكى من الكيلو 13 حتى 14.7، من أجل الحفاظ على كفاءة وسلامة وتأمين السد العالى وخزان أسوان، وحماية البلاد من موجات الجفاف وأخطار الفيضانات العالية، وتوفير المياة الصالحة واللازمة لكافة أوجه الحياة فى مصر.

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