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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

وزير يمني يدين قصف مليشيا الحوثي منازل المواطنين في قرية الحيمة بتعز

الخميس 07/يناير/2021 - 09:14 م
معمر الارياني
معمر الارياني
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أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني واستنكر بأشد العبارات، الحملة الهمجية لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران على أهالي قرية الحيمة بمديرية التعزية محافظة تعز، وقصفها منازل ومزارع المواطنين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والذي خلف قتلى وجرحى بين النساء والأطفال لم تتضح حصيلتهم النهائية بعد.

وأوضح معمر الارياني - في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) - أن ما تقوم به مليشيا الحوثي من قتل وتنكيل بالمدنيين في قرية الحيمة وقصف منازلهم ونهب ممتلكاتهم بعد حملتين عسكريتين وفرض حصار غاشم على المنطقة منذ ثلاثة أعوام، يمثل جريمة حرب وعقاب جماعي على أبناء المنطقة الذين رفضوا الانصياع لمحاولات إذلالهم وتركيعهم.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث بإدانة هذه الأعمال الإرهابية، والضغط على مليشيا الحوثي لوقف عدوانها على قرية الحيمة ورفع الحصار المفروض عليها والافراج الفوري عن كافة المختطفين من ابناء المنطقة وغالبيتهم من الاطفال.

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