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تقارير ومتابعات

رابط حجز موعد كشف طبى لطالبى الحصول على سيارة معفاة من الجمارك

الخميس 07/يناير/2021 - 09:10 م
جريدة الدستور
حسين العمدة
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تنشر《الدستور》رابط حجز موعد الكشف الطبى لطالبى الحصول على سيارة معفاة من الجمارك، الذى تصدر مؤشرات البحث على جوجل، حيث توفر إدارة المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، ذلك الموقع الإلكترونى ليتمكن اشخاص ذوى الإعاقة من الحصول على سياره معفاة من الجمارك، وحدد الموقع عدد من الشروط الواجب توافرها للحصول على السيارة، وفقا لما جاء بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، ولائحته التنفيذية.

رابط حجز موعد كشف طبى لطالبى الحصول على سيارة معفاه من الجمارك


يوفر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة إمكانية حجز موعد الكشف الطبى، ولديكم الرابط الإلكتروني وهو (من هنا)، وينبه الموقع بأنه يتم فتح مواعيد حجز الكشف الطبى للسيارات المعفاه من الجمارك يوميا الساعة الواحده ظهرا فى ايام العمل الرسمية.

الشروط الواجب توافرها لتسجيل الكشف الطبى


يخصص الموقع عدد من التعليمات للكشف الطبى على أشخاص ذوي الإعاقة طالبى الحصول على السيارة المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب، وهي:

- استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي

- يقوم المعاق عند الحجز للكشف الطبي بتسجيل البيانات.

- اولا: البيانات الشخصية وهى الرقم القومي، ورقم بطاقة الخدمات المتكاملة، والحالة الاجتماعية، والعنوان، والوظيفه، ورقم التليفون.

- وبعد ذلك يتم اختيار نوع الاعاقة طبقا للقانون ولائحته التنفيذية، ومنها الحركية، والسمعية، والبصريه، والذهنيه، والنفسيه، وامراض دم، امراض قلب.

- اذا كان المعاق قاصرا او غير كامل الاهلية بسبب مرضي يتم تسجيل البيانات الاتيه "اسم ولي الامر أو الوصي، والرقم القومي، وصفته".

- اختيار مكان الكشف الطبي، "الادارة العامة للمجالس الطبية، والمجلس الطبي العام بالاسكندرية، والمجلس الطبي العام بسوهاج".

- اختيار تاريخ الكشف الطبي.

- اختيار الجمرك المطلوب "الجمرك الذي يرغب في الحصول علي السيارة منه".

- يتم الضغط على حفظ البيانات.

- بعد اتمام عملية التسجيل يظهر للمعاق بيان يوضح بياناته الشخصية ومكان وموعد الكشف الطبي والمستندات المطلوبة والفحوصات اللازمة وفقا لكل اعاقة من الاعاقات.

- يتم طباعة هذا البيان واحضاره مع باقي المستندات المطلوبة.

- التظلمات واعادة المناظرات من اللجان السابقة، يقوم المعاق باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي والحجز علي الموقع لتحديد موعد جديد للكشف الطبي.

- لا يجوز الحجز لمن سبق لهم الحصول علي سيارات مجهزة طبيا الا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الافراج الجمركي عن السيارة.

- يرجي العلم بان كافة البيانات التي يتم تسجيلها بمثابة اقرار بصحة البيانات ويتحمل الشخص المسئولية القانونية عنها.

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