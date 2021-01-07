مصرع رضيع في حريق شقة سكنية بالشروق

لقى رضيع مصرعه حرقًا داخل أحد المستشفيات بعد إصابته بحروق بالغة جراء حريق شب داخل شقته السكنية بمنطقة الشروق.كانت والدة الرضيع قد لقى مصرعها صباح اليوم الخميس، فور وصولها المستشفى لتلقى العلاج.وتمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة الشروق بالقاهرة، الخميس، من السيطرة على حريق شبّ داخل شقة سكنية والتهمها بالكامل.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بالقاهرة، يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالشروق، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف والإطفاء، وتم فرض كردون أمنى لمنع امتداد الحريق للشقق المجاورة.تحرر محضر بالواقعة، والإحالة إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.