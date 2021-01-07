رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئولون أوروبيون ودوليون يعبرون عن صدمتهم بسبب أحداث واشنطن

الخميس 07/يناير/2021 - 05:27 م
جريدة الدستور
أش أ
طباعة
أجمع رؤساء المؤسسات الأوروبية على التعبير عن شعورهم بالصدمة تجاه عملية اقتحام الكونجرس الأمريكي الليلة الماضية.

وذكرت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية اليوم الخميس، أن رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل اعتبر ما جرى في واشنطن بمثابة حصار لمعقل الديمقراطية الأمريكية.

وعبر شارل ميشيل، في تغريدة له على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، عن ثقة أوروبا بقدرة الولايات المتحدة الأمريكية على تأمين انتقال سلمي للسلطة إلى الرئيس المنتخب الأمريكي جو بايدن.

من جهته، رأى الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل أن المشاهد التي تابعها العالم أمس الأربعاء في الكونجرس الأمريكي تعتبر اعتداء غير مرئي على الديمقراطية وسيادة القانون في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع قائلًا في تغريده له: "هذه ليست أمريكا ويتعين احترام نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر"، مشددا على أهمية أن تسود الديمقراطية في هذا البلد.

أما الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يانس ستولتنبرج، فقد وصف مشاهد العنف في الكونجرس بـ"الصادمة "، مؤكدًا ضرورة احترام نتائج الاقتراع الرئاسي.

وكانت حالة من الذهول قد سادت الأوساط الدولية ليلة أمس أمام مشاهد اقتحام الكونجرس الأمريكي.

وكان محتجون موالون للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، قد اقتحموا الكونجرس الأمريكي لعرقلة جلسة تثبت فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، ما أدى، وفق وسائل إعلام أمريكية إلى مقتل امرأة بطلقة رصاص وثلاثة آخرين لأسباب غير معلومة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

رسميًا.. جو بايدن الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة الأمريكية

وصول جثامين المصريين من السعودية والسلطات تنهي إجراءات خروجهم

«الصحة» تكشف حقيقة نقص «الأكسجين» فى مستشفى صدر دمنهور (فيديو)

«الأرصاد»: طقس الغد دافئ وشبورة كثيفة صباحا.. والقاهرة 24

الصور

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

image description

حملة لرفع الإشغالات بشرق وغرب مدينة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخازن المستلزمات الطبية

image description

محافظ أسيوط يصرف إعانات مادية لبعض الحالات المستحقة

image description

وكيل صحة الغربية يشكل لجنة لمتابعة «الأوكسجين» بالمستشفيات

الأكثر قراءة

بالأسماء.. 3 لاعبين مرشحين لخلافة مصطفى محمد في هجوم الزمالك

«الأرصاد»: طقس الغد دافئ وشبورة كثيفة صباحا.. والقاهرة 24

وصول جثامين المصريين من السعودية والسلطات تنهي إجراءات خروجهم

طفرة كبيرة.. تفاصيل إتاحة 20 خدمة حكومية جديدة على منصة مصر الرقمية

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

زحمة متسلقين ساعين لبلوغ قمة كي 2 للمرة الأولى خلال الشتاء

شركة ألمانية ترهن طائراتها للحصول على رأسمال خارجي إضافي

اليوم الأكثر صقيعًا منذ 50 عامًا في بكين

خدمات موقع مصر الرقمية الجديدة بعد تفعيل 20 خدمة

أيام زمان

حكاية الأنف التى عذبت حورية فرغلى وهمشتها

«المتمرد المغرور» حكاية محمود حميدة

عرفانًا بجميل شقيقه.. هكذا اختار نجاح الموجى اسمه الفنى لدخول عالم الأضواء

أحدهما أسلمت والأخرى تركت مصر وساهمت في قتل عالمة مصرية.. «نجمة وراقية إبراهيم»

مقالات الرأي
محمد محمود عمارة
القمامة.. المشكلة و الحل.. كلاكيت ثالت مرة
جلال حمام
رمال صحراء مصر.. المثقال بدولار
صفوت البياضي
كورونا تهدد العالم كله.. فهل من نجاة؟
أحمد بهاء الدين شعبان
حروب سيبرانية
المزيد

الثقافة

ورش فنية وعروض سينما بثقافة المنيا

الأدب والفن التشكيلي محاضرات بثقافة المنيا

عروض وتبلوهات فنية أونلاين بالمنيا

محاضرات تثقيفية وأمسيات شعرية بقصور ثقافة أسيوط