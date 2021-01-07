مسئولون أوروبيون ودوليون يعبرون عن صدمتهم بسبب أحداث واشنطن

أجمع رؤساء المؤسسات الأوروبية على التعبير عن شعورهم بالصدمة تجاه عملية اقتحام الكونجرس الأمريكي الليلة الماضية.وذكرت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية اليوم الخميس، أن رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل اعتبر ما جرى في واشنطن بمثابة حصار لمعقل الديمقراطية الأمريكية.وعبر شارل ميشيل، في تغريدة له على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، عن ثقة أوروبا بقدرة الولايات المتحدة الأمريكية على تأمين انتقال سلمي للسلطة إلى الرئيس المنتخب الأمريكي جو بايدن.من جهته، رأى الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل أن المشاهد التي تابعها العالم أمس الأربعاء في الكونجرس الأمريكي تعتبر اعتداء غير مرئي على الديمقراطية وسيادة القانون في الولايات المتحدة الأمريكية.وتابع قائلًا في تغريده له: "هذه ليست أمريكا ويتعين احترام نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر"، مشددا على أهمية أن تسود الديمقراطية في هذا البلد.أما الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يانس ستولتنبرج، فقد وصف مشاهد العنف في الكونجرس بـ"الصادمة "، مؤكدًا ضرورة احترام نتائج الاقتراع الرئاسي.وكانت حالة من الذهول قد سادت الأوساط الدولية ليلة أمس أمام مشاهد اقتحام الكونجرس الأمريكي.وكان محتجون موالون للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، قد اقتحموا الكونجرس الأمريكي لعرقلة جلسة تثبت فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، ما أدى، وفق وسائل إعلام أمريكية إلى مقتل امرأة بطلقة رصاص وثلاثة آخرين لأسباب غير معلومة.