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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

استقالة المبعوث الأمريكي لأيرلندا الشمالية احتجاجًا على اقتحام الكونجرس

الخميس 07/يناير/2021 - 04:45 م
ميك مولفاني، المبعوث
ميك مولفاني، المبعوث الأمريكي
أش أ
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أعلن ميك مولفاني، المبعوث الأمريكي الخاص لأيرلندا الشمالية، استقالته من منصبه، اليوم الخميس، وذلك عقب اقتحام عدد من مؤيدي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مبنى الكونجرس الأمريكي (كابيتول) وإحداث فوضى وأعمال شغب داخله.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص لأيرلندا الشمالية، في لقاء أجرته معه قناة "سي إن بي سي" الأمريكية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن": "قمت بمهاتفة بومبيو مساء أمس الأربعاء لأبلغه باستقالتي من كل هذا، أستطيع أن أفعل هذا، لا أستطيع البقاء في المنصب".

وأضاف: "هؤلاء الذين قرروا البقاء في منصبهم، وأنا تحدثت مع بعضهم، اختاروا البقاء خشية أن يضع الرئيس شخصا أسوأ منهم في مناصبهم".

يذكر أن مولفاني كان قد شغل منصب القائم بأعمال موظفي البيت الأبيض، وتأتي استقالته عقب رحيل اثنين على الأقل من من المقربين من ترامب، وهما: ستيفاني غريشام، رئيسة موظفي السيدة الأولى ميلانيا ترامب، ونائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، سارا ماثيوز.

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