البحرين وباكستان تبحثان العلاقات الثنائية

التقى القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، اليوم الخميس، رئيس هيئة أركان القوات البرية الباكستاني الفريق أول قمر جاويد، الذي يزور البحرين حاليًا، والوفد المرافق له.وأفادت وكالة الأنباء البحرين (بنا) بأنه قد جرى خلال اللقاء بحث العلاقات التي تربط البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.