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مصر

«الوطنية للتدريب»: تخرج متدربي برنامج «ديواني كفء» بالوادي الجديد

الخميس 07/يناير/2021 - 03:33 م
الوطنية للتدريب
الوطنية للتدريب
إيمان ماهر
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شهدت الأكاديمية الوطنية للتدريب يوم الثلاثاء 5 يناير، تخرج متدربي برنامج "ديواني كفء" بمحافظة الوادي الجديد البالغ عددهم 25 متدربًا من العاملين بديوان عام المحافظة، والذين استضافتهم الأكاديمية الوطنية للتدريب على مدار 21 يومًا تدريبيًا بمقر الأكاديمية.

بدأ حفل التخرج بكلمة من د. رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية، هنأت فيها متدربي البرنامج؛ لإنتهاءهم من فترة التدريب بنجاح واجتهاد، وشددت على أدوراهم بإعتبارهم سفراء للأكاديمية وأداة للتغير، والعمل على تطوير وتغير بيئة العمل المحيطة بهم.

ومن جانبهم شارك متدربو البرنامج تقييمهم للتجربة والإستفادة العائدة عليهم أثناء تواجدهم بالقاعات الدراسية خلال فترة البرنامج، وناقشوا بعض المقترحات والآراء الخاصة بهم، فاقترح علي ميصر، مدير البوابة الإلكترونية بالمحافظة، أن يتم استغلال الفترة المسائية بالبرنامج لعقد ورش عمل؛ لتغذيتهم بالمعلومات والخبرات المختلفة الكافية التي تصب بلورة تمكينهم للقيادة مستقبلًا.

كذلك ناقشت بسمة عبدالحكيم، مديرالمكتب الإعلامي بالمحافظة، ضرورة مرور المحافظ بتجربة سابقة بالعمل الحكومي؛ مما له ثماره على تقدم وتميز دورة العمل داخل المحافظة، وتمنت إيمان حسين، مدير وحدة تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة، إنعقاد ورشة عمل مشتركة مع متدربي "البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة"؛ لتعظيم الإستفادة القصوى أثناء وجودهم بالأكاديمية وتبادل الخبرات والأفكار، إلى جانب إدماج عدد من المحافظات المختلفة في الدفعة الواحدة من البرنامج.

واقترح محمد سيد أبو بكر مشرف نظام بالمركز التكنولوجي بالمحافظة، تقديم توصية لجميع الوزارات المصرية؛ لتأهيل جميع العاملين بالمحافظات سواء بتقديم محاضرات بسيطة أو بالتدريب؛ وذلك لخلق بيئة من الوعي وفكر التغير في سبيل تحسين الخدمات المُقدمة للمواطنيين، وأقترح البعض منهم تطبيق نظام التدريب العملي والميداني بالجهات الحكومية المختلفة بجانب التدريب النظري.

كما عبرو عن شكرهم لكلا من د. رشا راغب واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد على إلحاقهم بالبرنامج، وحفاوة وترحيب واستضافة الأكاديمية لهم، فضلَا عن حرص د. راغب واللواء الزملوط على تدريبهم وتغذيتهم بالمهارات الإدارية اللازمة، والعمل على إكسابهم مهارات التواصل الفعال.

وعملت الأكاديمية الوطنية للتدريب على إعداد برنامج يتلاءم مع تباين خلفياتهم العلمية والعملية، وشملت محاور البرنامج مصر أين وإلى أين "رؤية مصر2030"، والاتجاهات المعاصرة في إدارة الموارد البشرية، إلى جانب الأمن المعلوماتي والبيانات الكبرى Big Data، والحوكمة والقيادة الرشيدة للمؤسسات، بالإضافة إلى إدارة التغيير ومقاومته، وعلاقات العملاء فن واستدامة، وإدارة المشروعات، وأخيرَا التواصل الفعال في بيئة العمل، والعمل الجماعي وإدارة فرق العمل، والتخطيط الاستراتيجي الفعال.

ويُذكر أن البرنامج هو نتاج التعاون المُثمر والمستمر بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ومحافظة الوادي الجديد، حيث قامت الأكاديمية بتصميم برنامج تدريب للسادة العاملين بديوان عام محافظة الوادي الجديد من أجل تدريبهم على مجموعة من المهارات الهامة لأدوارهم القيادية والوظيفية، وفي إطار سعي الدولة المصرية لتدريب كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتأهيل العاملين بها بشكل عام ورفع كفاءتهم.

وخرجت الأكاديمية 20 متدربا من العاملين بديوان عام محافظة كفرالشيخ في 17 سبتمبر من العام الماضي.

أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

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