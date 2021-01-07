النواب المعينون فى البرلمان لـ«الدستور»: سنسعى لنكون على قدر ثقة الرئيس

كشفت مصادر لـ«الدستور»، أن أعضاء مجلس النواب المعينين في البرلمان بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدأوا في إنهاء كافة الأوراق والمستندات المطلوبة لعضوية المجلس.وأكدت المصادر، أن الأعضاء المعينين بدأوا صباح اليوم الخميس في إجراء الكشف الطبي استعدادًا لاستخراج كارنيهات العضوية، وبداية الفصل التشريعي الثاني للمجلس.وضمت قائمة التعيينات خبرات متعددة وشخصيات عامة مشهودا لها بالكفاءة، حيث جاءت أسماء المعينين في المجلس كالتالي "عماد خليل كامل، عادل عبد الفضيل، ومحمد سعد عوض الله، والمستشار إبراهيم الهنيدي، ومنصف نجيب، ودرية شرف الدين، وحسام غالى، ونيفين الطاهري، وعبلة الألفي، والشيخ على جمعة، وجمال السعيد، وفخري الفقي، ومحمد عمر الزيات، ومحمد زكي أبو حسن، والشيخ سالم مراحيل، ودينا إسماعيل، ودينا عبد الكريم، وإيمان العجوز، وهدي عبد الستار، ومنال هلال، وندي الألفى، وفرحة الشناوي، وآية مدني، ونادية السعدني، وجيهان زكي، وسحر عطية، وكريم سدراك، وحازم إمام ".وتواصلت "الدستور" مع عدد من أعضاء مجلس النواب المعينين، والذين وجهوا الشكر والتحية للرئيس السيسي على ثقته في اختيارهم لعضوية مجلس النواب، مؤكدين أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لخدمة مصر والمصريين.منصف سليمان: سأنضم للجنة التشريعية.. والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية على رأس الأولوياتوقال المستشار منصف سليمان، أحد الأعضاء المعينين في مجلس النواب، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عضو المجلس الملى العام للكنيسة القبطية، ومستشارها القانونى، إنه يتمنى أن يكون على قدر ثقة الرئيس السيسي الذي اختاره ليكون ممثلًا للشعب تحت قبة البرلمان، وأن يقوم بأداء واجبه تجاه مصر.وأضاف سليمان، لـ"الدستور": "سوف أنضم للجنة التشريعية بمجلس النواب، مشيرًا إلى أن لديه أجندة تشريعية تتمثل في عدة قوانين أهمها قانون الإجراءات الجنائية الذي يسعى لإقراره خلال الفصل التشريعي المقبل".وأوضح أنه سيعمل على إقرار قانوني الأحوال الشخصية للمسلمين والأقباط، لافتًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين يناقش حاليًا في وزارة العدل بعد الانتهاء من الخلافات بين الطوائف المختلفة، وأنه يتوقع إصدار هذا القانون في الفصل التشريعي المقبل.فخري الفقي: نتمنى أن يساهم البرلمان الجديد في خدمة الوطنكما توجه أستاذ الاقتصاد ومستشار صندوق النقد الدولى السابق، فخرى الفقي، عضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، بخالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية لاختياره ضمن الأعضاء المعينين لنسبة الـ5% بمجلس النواب.وقال الفقي لـ«الدستور»: "نتمنى أن يكون مجلس النواب الجديد بداية عمل نستطيع من خلاله تقديم يد العون للجميع وأن نساهم في خدمة الوطن".وأضاف عضو الأمانة المركزية لمستقبل وطن، أن الأوضاع الاقتصادية أصبحت، الآن، أفضل عن ذي قبل وفي تحسن مستمر، بفضل المشروعات القومية التي تم تحقيقها على أرض الواقع والتي تصب جميعها في النهاية لصالح المواطن.أبومراحيل عن تعيينه في «النواب»: القبائل السيناوية في عقل وقلب الرئيسكما وجه الشيخ سالم أبو مراحيل، أحد مشايخ سيناء، والذي تم تعيينه في مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية، التحية والشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الثقة في تعيينه في مجلس النواب.وأكد أبومراحيل، في تصريحات لـ«الدستور»، أن قرار تعيينه يعد هدية لأبناء القبائل في محافظة شمال سيناء، وأن القبائل السيناوية في عقل وقلب الرئيس، مشيرًا إلى أن الرئيس يعمل دوما على تنمية وتعمير سيناء.وأوضح أبو مراحيل، أنه سيعمل مع باقي زملائه في مجلسي النواب والشيوخ، من أجل تقديم الخدمات المتنوعة للمواطن البسيط في مختلف مدن محافظة شمال سيناء وخاصة مدينتي الشيخ زويد ورفح.آية مدنى: القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا لتمكين المرأةعبرت آية مدني، سفيرة الرياضة المصرية في المحافل الدولية، عضو لجنة اللاعبين باللجنة الأوليمبية الدولية، واللجان الأوليمبية، عن سعادتها باختيارها ضمن القائمة المعينة بمجلس النواب من قبل القيادة السياسية.وقالت مدني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أرى أن القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا للمرأة المصرية وأصبحت تدعمها لتولى المناصب القيادية بالدولة.وأضافت النائبة المعينة بمجلس النواب، أنه لأول مرة تصل نسبة مشاركة النائبات داخل مجلس النواب لنسبة تقارب 27% من عدد المقاعد، وهذا لم يحدث في التاريخ من قبل، مؤكدة أننا نسير بشكل سليم في تمكين المرأة والشباب وكافة الفئات.وتعد آية مدني، واحدة من الرموز الرياضية، التي تم اختيارها من جانب رئيس الجمهورية للتعيين في مجلس النواب، كونها لاعبة الخماسي الحديث، الجري والسباحة والرماية والمبارزة وركوب الخيل، وُلدت آية في نوفمبر 1988 وحصلت على بطولة العالم في الخماسي الحديث للناشئين عامي 2006 و2008، وشاركت في أوليمبياد أثينا وكانت آنذاك أصغر لاعبة في البعثة الأوليمبية المصرية، وحصلت أيضًا على لقب أصغر لاعبة خماسي حديث في العالم، وأول لاعبة خماسي حديث مصرية تصل إلى الأوليمبياد في تاريخ الألعاب الأوليمبية.