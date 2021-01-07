وصول المبعوث الأممي إلي عدن للقاء الحكومة اليمنية الجديدة

وصل المبعوث الأممي، مارتن جريفيث، إلى مطار عدن الدولي، للقاء الحكومة اليمنية الجديدة في قصر المعاشيق.ونقلت قناة العربية الإخبارية، عن مصادر مطلعة على ملف الأزمة اليمنية، في وقت سابق، أن "جريفيث" يعتقد أن الأجواء الإيجابية المصاحبة لتشكيل حكومة الكفاءات السياسية المنبثقة عن تنفيذ اتفاق الرياض، وعودتها إلى عدن تمثل نقطة مهمة من شأنها المساعدة في بدء المشاورات السياسية الشاملة لمسودة الإعلان المشترك.جاء ذلك، بعدما التقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، المبعوث الأممي الذي وصل إلى الرياض، الأربعاء، في إطار جهود الأمم المتحدة لاستئناف مشاورات السلام الشاملة بين الأطراف اليمنية.ورغم تأكيده على دعم الحكومة اليمنية جهود المبعوث الأممي لتحقيق السلام الشامل، أوضح الرئيس اليمني أن ذلك يقابل بتمادي الحوثيين "وعنجهيتهم التي ترفض السلام".