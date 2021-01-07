تفاصيل قتل تاجر وزوجته بالواحات: الجناة باعوا الذهب بـ 12 الف جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في كشف ملابسات مقتل تاجر وزوجته داخل منزلهما بالواحات البحرية، وتبين أن 3 متهمين نفذوا الجريمة طمعا في أموال المجني عليه، وأنهم استولوا على كمية من المصوغات الذهبية، باعوا جزء منه بمبلغ 12 ألف جنيه لصائغ في محافظة الفيوم، ثم دفنوا باقي المسروقات في منزل أحدهم بالواحات البحرية.وتلقى اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة اخطارا بالعثور على جثتي تاجر وزوجته داخل منزلهما بالواحات البحرية، وانتقلت على الفور قوات الأمن وتبين مقتل كل من "ش. م. ا"، 80 سنة، تاجر تمور، وزوجته "ف. ا. س"،70 سنة، في منزلهما، وبالفحص تبين إصابة المجني عليه الأول بطلق ناري وزوجته فارقت الحياة مختنقة، كما تبين وجود بعثرة في المنزل، ما يرجح بأن السرقة هي الدافع وراء قتل المجني عليهما، وتم تحرير المحضر رقم 853 إداري الواحات البحرية.وتبين من خلال المعاينة، أن جثة الزوجة عثر عليها على بعد أمتار من جثة زوجها، وشكل اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث يتولى مناقشة الجيران وأقارب الضحايا، للوقوف على ملابسات الجريمة، وتحفظ على الكاميرات القريبة من مسرح الجريمة لتفريغها لمعرفة ما إذا كانت التقطت صور للجناة أثناء دخولهم إلى المنزل وخروجهم في وقت معاصر للواقعة من عدمه.وكشفت التحريات والتحقيقات، أن هناك بعثرة في محتويات المنزل، ما يشير إلى أن دوافع الجريمة هي السرقة، وأن منفذو الواقعة دخلوا بطريقة مشروعة، ما يعزز احتمالية أنهم على علاقة بالضحايا، وعقب فحص آخر مشاهدات وجمع التحريات نجحت جهود الأمن في تحديد هوية المتهمين، وأن أحدهما تاجر من الواحات اتفق مع آخر من الفيوم على سرقة المجني عليه كونه مشهور عنه امتلاك مبالغ مالية ضخمة لتجارته في التمور، واصطحبهما المتهم الثالث يوم الجريمة بدراجة نارية لتنفيذ السرقة وانتظرهما بالخارج.و أوضحت التحريات أن المتهمين أثناء البحث عن هدفهم شعر بهم المجني عليه واستيقظ من النوم، فخشوا فضح أمرهم وأطلق عليه أحدهم عيارا نارية من بندقية خرطوش كانت بحوزتهم فأرداه قتيلا في الحال وتكرر نفس الأمر مع زوجته التي استيقظت، وكتم متهم آخر أنفاسها حتى فارقت الحياة.و نجحت قوة أمنية بقيادة المقدم هيثم سكر، رئيس مباحث الواحات البحرية، في ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة واستيلائهم على كمية من المصوغات الذهبية، باعوا جزء منه بمبلغ 12 ألف جنيه لصائغ في محافظة الفيوم، ثم دفنوا باقي المسروقات في منزل أحدهم بالواحات البحرية وأرشدوا عنه فور ضبطهم كما تم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة.