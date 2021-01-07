«الطاقة الذرية الإيرانية»: قادرون على التخصيب بنسبة تصل لـ 90%

قالت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، في نبأ عاجل، اليوم الخميس، إن إيران قادرة على التخصيب بنسبة تصل إلى 90%.و استأنفت إيران خلال الفترة الماضية، بالفعل تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 %، وفقا لما نُقل عن متحدث باسم الحكومة الإيرانية، وتخالف هذه خطوة الحكومة الإيرانية الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى قبل حوالي 5 سنوات، وينص الاتفاق على ألا تزيد إيران نسبة التخصيب عن3.67 في المئة.غير أن إيران لا ترى في ذلك مخالفة، وتقول إن الولايات المتحدة لم تلتزم بالاتفاق، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية أكثر قسوة عليها ما أضر ضررا بالغا باقتصادها.ويهدف الاتفاق إلى تقييد برنامج إيران النووي، حتى لا تتمكن من تصنيع أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.