مصمم بوستر فيلم «في عز الضهر»: «اتنفذ في 3 شهور»

كشف محمود رجب، مصمم "بوستر" فيلم "في عز الضهر" لـ"الدستور" أنه تم ترشيحه لتنفيذ الحملة الدعائية وتصميم "البوسترات" الخاصة بالفيلم، وطلب منه تقديم فكر مختلف وجديد يتناسب مع حجم ونوعية الفيلم الذي سيتم تقديمه في مصر لأول مرة من بطولة النجم العالمي مينا مسعود، مؤكدًا أن "البوستر" الذي تم طرحه استغرق منه 3 شهور من التنفيذ،وتم استخدام دوبلير به وكان شرط الجهة المنتجة أن يعبر عن شخصية بطل العمل مينا مسعود الذي سيطل من خلالها علي الجمهور.وأضاف المصمم:" أنه من المقرر طرح "بوسترات" جديدة خلال الفترة المقبلة للفيلم سيتم تصويرها وتنفيذها خلال الأيام القادمة، بعد وصول بطل العمل إلي مصر من أجل تحضيرات الفيلم، منوها إلى أن وجميع "البوسترات" تحمل أفكار جديدة ومختلفة نتمنى أن تنال إعجاب الجمهور الذي ينتظر العمل.يشار إلى أن فيلم "في عز الضهر" أول أعمال مينا مسعود في السينما المصرية، ومن تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة "سيجنال فيلم" ويشارك في بطولته كل من هنا الزاهد، ومحمد علي رزق، ومحمد عز، ومحمود حجازي، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله.