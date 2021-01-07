البابا يوجه رسالة لأقباط المهجر بمناسبة عيد الميلاد

يوجه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، رسالة إلى أقباط المهجر مترجمة إلى 19 لغة، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس الأربعاء، قداس عيد الميلاد المجيد بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون.واعتاد البابا تواضروس الثاني، على ترؤس عيد الميلاد المجيد من الكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديد بمشاركة أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لكنالظروف حالت دون ذلك بسبب جائحة كورونا.