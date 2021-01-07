رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

قيادية بـ«مستقبل وطن»: تحويل السيارات للعمل بالغاز يقلل استيراد الوقود

الخميس 07/يناير/2021 - 01:11 م
الدكتورة زينب نوار
الدكتورة زينب نوار
أشرف لاشين
طباعة
أشادت الدكتورة زينب نوار، عضو أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن وأستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، بالمبادرة الرئاسية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مضيفة أن ذلك سيكون انطلاقة قوية لدخول مصر عالم استخدام الطاقة النظيفة وتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة التي لاتزال تدعم المحروقات، فضلا عن الحفاظ على البيئة وصحة المواطن المصرى.

وأضافت نوار، في بيان، أن مبادرة تحويل وإحلال المركبات ستساهم في تنشيط سوق السيارات وتشجيع الصناعات المغذية لها، بجانب أنها ستحقق استفادة كبيرة للمواطنين في استبدال سياراتهم الملاكي القديمة بأخرى جديدة وتعمل بطاقة الغاز المنخفضة التكلفة وبتسهيلات تمويلية كبيرة وفق برامج تقسيط منخفضة الفائدة مما يتفق مع استراتيجية الدولة في رفع مستوى المعيشة للمواطنين وتقديم أفضل الخدمات.

وطالبت القيادية بحزب مستقبل وطن، بضرورة إطلاق حملة توعية لتعريف المواطنين بأسباب تدشين هذه المبادرة وأهدافها، وتوضيح أن الهدف الأساسى من المبادرة هو تخفيف العبء عن كاهل الفئات الأقل دخلا، لافتة إلى أن تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى لن تتعدى عشرة آلاف جنيه وسيعمل التحويل على زيادة كفاءة المحرك بنسبة 25 بالمائة والتقليل من عمليات الصيانة.

وذكرت نوار، أن تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي سيقلل فاتورة استيراد الوقود من الخارج وتوفير الكثير من الأموال للدولة، مناشدة المواطنين بضرورة تحويل سياراتهم في أسرع وقت من أجل ترشيد الإنفاق.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

رابط الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي

وفاة أول طفل متأثرًا بكورونا فى المنوفية

بالأسماء.. التعيينات الرئاسية بمجلس النواب تمثل أطياف المجتمع

القائمة الكاملة لأسماء المعينين بمجلس النواب

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخازن المستلزمات الطبية

image description

محافظ أسيوط يصرف إعانات مادية لبعض الحالات المستحقة

image description

وكيل صحة الغربية يشكل لجنة لمتابعة «الأوكسجين» بالمستشفيات

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الحميات للتأكد من توافر الأكسجين

image description

رئيس جامعة أسيوط: وضع إصابات «كورونا» مستقر والأعداد طبيعية

الأكثر قراءة

طفرة كبيرة.. تفاصيل إتاحة 20 خدمة حكومية جديدة على منصة مصر الرقمية

وصول جثامين المصريين من السعودية والسلطات تنهي إجراءات خروجهم

رسميًا.. جو بايدن الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة الأمريكية

خاص.. حازم إمام يكشف حقيقة تعيينه بمجلس النواب

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

هنا.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا 2021.. وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

بركان «ميرابي» في إندونيسيا يطلق غازا ساخنا وحطاما

الآن.. تردد قناة دريم 2021

دراسة: الصين أمامها عمل كثير لتحقيق الأهداف البيئية والمناخية

أيام زمان

حكاية الأنف التى عذبت حورية فرغلى وهمشتها

«المتمرد المغرور» حكاية محمود حميدة

عرفانًا بجميل شقيقه.. هكذا اختار نجاح الموجى اسمه الفنى لدخول عالم الأضواء

أحدهما أسلمت والأخرى تركت مصر وساهمت في قتل عالمة مصرية.. «نجمة وراقية إبراهيم»

مقالات الرأي
محمد محمود عمارة
القمامة.. المشكلة و الحل.. كلاكيت ثالت مرة
جلال حمام
رمال صحراء مصر.. المثقال بدولار
صفوت البياضي
كورونا تهدد العالم كله.. فهل من نجاة؟
أحمد بهاء الدين شعبان
حروب سيبرانية
المزيد

الثقافة

الكاتب فاروق مردم بك ضيف حلقة «المقهى الثقافي» اليوم

الفنون التشكيلية تطرح معرض الفنانة أميرة مناح للمشاهدة الإلكترونية

وضع اللمسات الأخيرة لانطلاق معرض مصر الدولي للفنون

الثقافة تطلق مبادرة الجولات التراثية وموقع «ذاكرة المدينة»