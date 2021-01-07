قيادية بـ«مستقبل وطن»: تحويل السيارات للعمل بالغاز يقلل استيراد الوقود

أشادت الدكتورة زينب نوار، عضو أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن وأستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، بالمبادرة الرئاسية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مضيفة أن ذلك سيكون انطلاقة قوية لدخول مصر عالم استخدام الطاقة النظيفة وتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة التي لاتزال تدعم المحروقات، فضلا عن الحفاظ على البيئة وصحة المواطن المصرى.وأضافت نوار، في بيان، أن مبادرة تحويل وإحلال المركبات ستساهم في تنشيط سوق السيارات وتشجيع الصناعات المغذية لها، بجانب أنها ستحقق استفادة كبيرة للمواطنين في استبدال سياراتهم الملاكي القديمة بأخرى جديدة وتعمل بطاقة الغاز المنخفضة التكلفة وبتسهيلات تمويلية كبيرة وفق برامج تقسيط منخفضة الفائدة مما يتفق مع استراتيجية الدولة في رفع مستوى المعيشة للمواطنين وتقديم أفضل الخدمات.وطالبت القيادية بحزب مستقبل وطن، بضرورة إطلاق حملة توعية لتعريف المواطنين بأسباب تدشين هذه المبادرة وأهدافها، وتوضيح أن الهدف الأساسى من المبادرة هو تخفيف العبء عن كاهل الفئات الأقل دخلا، لافتة إلى أن تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى لن تتعدى عشرة آلاف جنيه وسيعمل التحويل على زيادة كفاءة المحرك بنسبة 25 بالمائة والتقليل من عمليات الصيانة.وذكرت نوار، أن تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي سيقلل فاتورة استيراد الوقود من الخارج وتوفير الكثير من الأموال للدولة، مناشدة المواطنين بضرورة تحويل سياراتهم في أسرع وقت من أجل ترشيد الإنفاق.