إندونيسيا: نتوقع أن تتخطى ميزانيتنا لشراء اللقاحات 73 تريليون روبية

قالت وزيرة المالية الإندونيسية، سري مولياني إندراواتي، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن الحكومة تتوقع أن تتطلب عملية شراء لقاحات وتطعيمات لنحو 180 مليون مواطن، أكثر من 73 تريليون روبية إندونيسية (الدولار يساوي 14064 روبية).وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن إندونيسيا وقعت على نموذج خاص بـ "التحالف العالمي للقاحات والتحصين" (جافي)، الذي سيؤمن 108 ملايين جرعة من لقاح "كوفاكس" المجاني، مما سيؤدي إلى تقليل الضغط على الميزانية.وتسعى إندونيسيا للانتهاء من تطعيم 181.5 مليون شخص بحلول مارس 2022، وفقا لوزارة الصحة.وكانت سيتي نادية ترميزي، المتحدثة باسم إدارة التطعيم في الوزارة، قالت يوم الأحد الماضي، إن المرحلة الأولية من التطعيم سوف تستهدف 1.3 مليون شخصا من العاملين في قطاع الصحة و17.4 مليون موظف عام على مستوى البلاد خلال الربع الأول من عام 2021.