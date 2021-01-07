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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يُهنى الأقباط بعيد الميلاد ويشكر الرئيس السيسي

الخميس 07/يناير/2021 - 11:48 ص
تواضروس
تواضروس
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

وقال البابا تواضروس الثاني في تهنئته للأقباط بالعيد: "أهنئكم أيها الأحباء بعيد الميلاد المجيد لعام ٢٠٢١ وهو العيد الذي نفتتح به السنة الميلادية، أهنئ جميع الكنائس القبطية في مصر وفي خارج مصر في المهجر، أهنئ جميع الآباء المطارنة والأساقفة والآباء الكهنة والقمامصة والقسوس والشمامسة وكل الشعب وكل الأراخنة والشباب والأطفال في كل كنائسنا وإيبارشياتنا في مصر وفِي بلاد المهجر وفي أمريكا ودول أوروبا وفي دول إفريقيا وفي أورشليم القدس وفي منطقة الخليج وبعض دول آسيا وفي أستراليا".

وتابع: "أهنئكم جميعًا بهذا العيد، وبالأصالة عن نفسي وعن المجمع المقدس لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية وهيئة الأوقاف القبطية والمجلس الملي العام والمجالس الفرعية وكل الهيئات القبطية والإكليروس وكل الشعب بمصر والخارج وبلاد المهجر نقدم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي عودنا دائمًا أن يهنئنا بالعيد بحضوره منذ عام ٢٠١٥".

وواصل: "وهذا الحضور يفرحنا جميعًا وإن كنّا هذا العام بسبب جائحة كورونا والظروف الصحية التي تسود العالم فقد فضل أن يتصل بنا عبر video conference في رسالة طيبة ومهنئًا جميع الأقباط في مصر وفي كل العالم أشكره كثيرًا ونصلي لأجله ومن أجل كل المسئولين في بلادنا الحبيبة، نحن نشكر الرئيس السيسي على هذه المشاعر الطيبة، ونرفع أيدينا إلى الله تبارك اسمه ونصلي من أجل بلادنا وكل العالم وأن يرفع عنا هذه الجائحة وينعم على الجميع بالصحة والعافية".

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