هنا الزاهد تجمع بين «حلوة الدنيا سكر» و«النمر»

تكثف الفنانة الشابة هنا الزاهد حاليا تصوير مشاهدها بمسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر" للعرض خلال الأسابيع القادمة، كأول بطولة مطلقة لها في الدراما التليفزيونية، وانتهت من ثلثي الحلقات ويتبقى لها ثلث الحلقات تصورهم خلال الفترة القادمة.واتفقت الفنانة على تصوير عدد من مشاهد مسلسلها الجديد "النمر" مع النجم محمد إمام للعرض خلال الموسم الرمضاني الجديد بعد التعاقد على العمل مؤخرا، وتعود لمسلسلها الخاص بها على أن تصور العملين بالتوازي خلال الفترة القادمة حتى تنتهي من "حلوة الدنيا سكر" وتركز في مسلسل النمر حتى تنهيه للعرض خلال رمضان.وتقدم هنا في المسلسل دور فتاة قاهرية تتعرف على أحد الشباب القادمين من الصعيد، ويدخل في رحلة صعود مليئة بالأحداث المثيرة وسط رفض للكثير من المحيطين، ولم تقدم صعيدية كما انتشر من قبل.