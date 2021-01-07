تويتر: ترامب حذف التغريدات التي تحض على العنف

أعلن المتحدث باسم موقع التدوينة الصغيرة "تويتر" لوكالة بلومبرج الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي المنتهي صلاحيته دونالد ترامب حذف التغريدات الخاص به التي اعتبرته المنصات الاجتماعية مخالفة، وتحض على العنف.وقد قرر تطبيق "سناب شات وفيسبوك وتويتر" منع حساب ترامب لمدة 24 ساعة على إثر أعمال العنف في العاصمة واشنطن، بسبب انتهاكات لسياسة المواقع.وعلق "تويتر" الحساب الرسمي للرئيس المنتهية ولاية حكمة دونالد ترامب، وذلك لمدة 12 ساعة.وكانت حشود من أنصاره الرئيس الأمريكي اقتحمت الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس، وصعد أنصار ترامب إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة له، مرددين هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونجرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.