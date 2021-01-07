استعدادات مكثفة لحماية زوار المركز الثقافى الأفريقى بأسوان (صور)

قالت المهندسة إيرين فايز، مدير المركز الثقافى الأفريقى بأسوان، إن إدارة المركز تعمل على قدم وساق وبصفة مستمرة لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، وتوفير المعقمات والمواد المطهرة في مختلف أرجاء المركز، وقياس درجة الحرارة لكل الزائرين للاطمئنان على صحتهم، بالإضافة إلى أعمال النظافة المستمرة لمختلف مقتنيات ومحتويات المركز.وجاء ذلك في إطار استعدادات المركز الثقافي الأفريقي بأسوان للاحتفال بعيد الميلاد المجيد واستقبال الزائرين ومشاركتهم الاحتفال بالعيد، ووفقا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري باستمرار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد وتوفير أفضل حمايه للزائرين من رواد ومحبي المركز، بدءا من إجراءات التعقيم والتطهير لجميع أروقة المركز والقاعات والمكاتب الإدارية ودورات المياه.وأشارت المهندسة إيرين إلى الاهتمام الدائم بأعمال الزراعات والمساحات الخضراء حول المركز الثقافي، لما لها من مظهر جمالي جذاب ورؤية ساحرة يتميز بها المركز.ويرحب المركز الثقافي الأفريقي بالأخوة الأقباط للاحتفال بعيد الميلاد المجيد داخل بيت العائلة الأفريقية والتنزه والتمتع بالمناظر الخلابة والطبيعة الجذابة.