رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استعدادات مكثفة لحماية زوار المركز الثقافى الأفريقى بأسوان (صور)

الخميس 07/يناير/2021 - 03:05 ص
المركز الثقافى الأفريقى
المركز الثقافى الأفريقى بأسوان
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
قالت المهندسة إيرين فايز، مدير المركز الثقافى الأفريقى بأسوان، إن إدارة المركز تعمل على قدم وساق وبصفة مستمرة لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، وتوفير المعقمات والمواد المطهرة في مختلف أرجاء المركز، وقياس درجة الحرارة لكل الزائرين للاطمئنان على صحتهم، بالإضافة إلى أعمال النظافة المستمرة لمختلف مقتنيات ومحتويات المركز.

وجاء ذلك في إطار استعدادات المركز الثقافي الأفريقي بأسوان للاحتفال بعيد الميلاد المجيد واستقبال الزائرين ومشاركتهم الاحتفال بالعيد، ووفقا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري باستمرار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد وتوفير أفضل حمايه  للزائرين من رواد ومحبي المركز، بدءا من إجراءات التعقيم والتطهير لجميع أروقة المركز والقاعات والمكاتب الإدارية ودورات المياه.

وأشارت المهندسة إيرين إلى الاهتمام الدائم بأعمال الزراعات والمساحات الخضراء حول المركز الثقافي، لما لها من مظهر جمالي جذاب ورؤية ساحرة يتميز بها المركز.

ويرحب المركز الثقافي الأفريقي بالأخوة الأقباط للاحتفال بعيد الميلاد المجيد داخل بيت العائلة الأفريقية والتنزه والتمتع بالمناظر الخلابة والطبيعة الجذابة.
المركز الثقافى الأفريقى بأسوان
المركز الثقافى الأفريقى بأسوان
المركز الثقافى الأفريقى بأسوان
المركز الثقافى الأفريقى بأسوان
المركز الثقافى الأفريقى بأسوان
المركز الثقافى الأفريقى بأسوان
المركز الثقافى الأفريقى بأسوان
المركز الثقافى الأفريقى بأسوان
المركز الثقافى الأفريقى بأسوان
المركز الثقافى الأفريقى بأسوان

موضوعات متعلقة

حسام غالى وحازم إمام الأبرز.. إعلان قائمة المعينين بالبرلمان خلال ساعات

تأكيدا لـ«الدستور».. «البترول» تعلن أسعار البنزين الجديدة رسميا

حكاية الراقصة التى دفعت يوسف وهبى لإدمان الكوكايين والإفلاس

خاص.. حازم إمام يكشف حقيقة تعيينه بمجلس النواب

الصور

image description

إعلان نتيجة انتخابات مجلس أمناء محافظة دمياط

image description

جامعة أسيوط توقع بروتوكول تعاون للحد من ظاهرة حرق بقايا الذرة

image description

مستشفى القلب بأسيوط يستقبل 12 ألفًا و330 حالة ويجرى 2933عملية جراحية

image description

محافظ أسيوط يستوقف شابين ويحيلهما للشرطة لعدم ارتداء الكمامة

image description

لمتابعة الموقف التنفيذى.. محافظ أسيوط يلتقى رئيس جهاز مدينة ناصر

الأكثر قراءة

خاص.. حازم إمام يكشف حقيقة تعيينه بمجلس النواب

حسام غالى وحازم إمام الأبرز.. إعلان قائمة المعينين بالبرلمان خلال ساعات

خلال ساعات.. مصطفى محمد ينتقل إلى الدوري الفرنسي

بعد إخلاء سبيله.. الصور الأولى لسيف الدين أحمد المتهم بقضية الفيرمونت

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

دراسة: الأمريكيون من السود الأكثر ترددًا فى أخذ لقاح كورونا

لماذا فشل علاج الاضطراب ثنائى القطب مع غالبية المرضى؟

مواعيد القطارات اليوم الخميس 7-1-2021

إقامة كأس آسيا 2023 فى الفترة من 16 يونيو وحتى 16 يوليو

أيام زمان

حكاية الأنف التى عذبت حورية فرغلى وهمشتها

«المتمرد المغرور» حكاية محمود حميدة

عرفانًا بجميل شقيقه.. هكذا اختار نجاح الموجى اسمه الفنى لدخول عالم الأضواء

أحدهما أسلمت والأخرى تركت مصر وساهمت في قتل عالمة مصرية.. «نجمة وراقية إبراهيم»

مقالات الرأي
جلال حمام
رمال صحراء مصر.. المثقال بدولار
صفوت البياضي
كورونا تهدد العالم كله.. فهل من نجاة؟
أحمد بهاء الدين شعبان
حروب سيبرانية
خالد عكاشة
إلى أين تذهب إثيوبيا؟!
المزيد

الثقافة

«سقف الغرفة».. كتاب جديد لسمر طاهر عن دار كتبنا

شاهيناز الفقى: جائزة إحسان عبدالقدوس حافز قوى وتتويج لجهدى

نصير شمة يفوز بجائزة هولندية لأبرز الشخصيات تأثيرا فى 2020

«حكاية بنى سويف الجميلة».. كتاب جديد للشاعر مؤمن سمير