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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمن الداخلي بأمريكا: العنف غير مقبول ويجب محاسبة الانتهازيين

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:13 م
الأمن الداخلي بأمريكا
الأمن الداخلي بأمريكا
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أدان القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي في الولايات المتحدة تشاد وولف، اليوم الأربعاء، التوترات الجارية في مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول)، قائلًا إن "العنف بأي شكل من الأشكال غير مقبول".

وأضاف وولف- الذي يزور حاليًا الشرق الأوسط في رحلة دبلوماسية له- "لا أحد لديه الحق في مهاجمة أي مؤسسة فيدرالية بغض النظر عن دوافعه"، وذلك حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية.

وشدد وولف على "محاسبة الانتهازيين الذين يستخدمون العنف في مبنى الكابيتول الأمريكي"، وحث على "حل الأمر بالوسائل السلمية".

وكان محتجون مناصرون للرئيس دونالد ترامب اقتحموا - في وقت سابق اليوم - مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) وذلك إثر تصاعد التوترات بعد أسابيع من إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية.

وعلق مجلس الشيوخ الأمريكي مساء اليوم أعماله بسبب احتجاجات أنصار الرئيس دونالد ترامب أمام الكونجرس.

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