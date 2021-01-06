وزير الخزانة الأمريكية يصل إسرائيل

وصل ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكية، مساء الأربعاء، إلى مطار بن جوريون في إسرائيل.ويجري وزير الخزانة الأمريكية زيارة إلى تل أبيب بعد حضوره توقيع السودان رسميًا بالخرطوم على انضمامه لاتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، والمعروفة إعلاميا بـ"اتفاقيات إبراهيم".وهبط منوتشين في مطار بن جوريون الإسرائيلي على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية، وفي رحلة مباشرة من الخرطوم إلى تل أبيب.ومن المقرر أن يلتقي وزير الخزانة الأمريكي بالعديد من المسئولين الإسرائيليين، كما أنه من المتوقع أن يجتمع ببنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال.وتوصل السودان وإسرائيل إلى اتفاق تطبيع بينهما برعاية أمريكية، فيما وافقت واشنطن على رفع اسم الخرطوم من قوائم الإرهاب.