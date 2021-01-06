سفيرنا بلبنان ينقل تهنئة الرئيس للجالية المصرية بمناسبة عيد الميلاد

احتفلت الكنيسة القبطية في لبنان مساء اليوم بعيد الميلاد المجيد، بمشاركة سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، والذي نقل إلى الحضور رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتهنئة الجاليات المصرية المسيحية في الخارج بهذه المناسبة، والتي لاقت ترحيبا كبيرا من كافة الحضور لقداس عيد الميلاد.وأكد السفير ياسر علوي، في كلمته أثناء الاحتفال، أن عيد الميلاد المجيد يمثل مناسبة عزيزة تُذكر بالقيم الإنسانية والرسالة السامية التي حملها السيد المسيح، معربا عن أمله في أن تكون هذه المناسبة السعيدة فاتحة خير على مصر ولبنان والإنسانية جمعاء، وأن تتجاوز البشرية محنة وباء كورونا وأن يتخطى لبنان الشقيق أزمته الاقتصادية.من جانبه، أعرب رئيس الطائفة القبطية الأرثوذكسية في لبنان القمص تيمون السرياني، عن تقديره وشكره العميقين للرئيس عبد الفتاح السيسي على حرصه على تهنئة أبناء مصر في الخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد.وأكد القمص السرياني - في كلمة له – أن السلام ورفض النزاعات والتشتت والتشرذم، هو جوهر رسالة السيد المسيح إلى البشرية جمعاء.