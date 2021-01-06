ترامب يتهم نائبه بنس بـ«الجبن» بعد رفضه دعمه في الكونجرس

اتهم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، نائبة مايك بنس بالجبن بسبب رفضه الاعتراف بخسارة جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.وقال ترامب في بيان عبر حسابه على موقع تويتر مساء اليوم: "لم يكن لدى مايك بنس الشجاعة لفعل ما كان يجب القيام به لحماية بلدنا ودستورنا".جاء ذلك ردا على قول بنس أمام جلسة مجلس الشيوخ المشتركة إنه لا يحق له رفض نتائج الانتخابات الرئاسية التي أتت ببايدن.فيما أوقف الكونجرس الأمريكي، مساء اليوم، جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية نتيجة اقتحام أنصار الرئيس ترامب الكونجرس اعتراضا على اعتزامه إعلان فوز بايدن.