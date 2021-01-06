«الأمم المتحدة» ترحب بتبادل الأسرى بين الجيش الليبى وقوات الوفاق

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة، اليوم الأربعاء، بتبادل 35 أسيرًا برعاية اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) في مدينة الشويرف غربي ليبيا، ضمن إجراءات بناء الثقة المتفق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.وأكدت البعثة الأممية في بيان عبر صفحتها على موقع فيسبوك، أن هذا التبادل الرسمي الثاني للمحتجزين بين الطرفين، جاء نتيجة الالتزام الثابت من جانب اللجنة العسكرية المشتركة بالمضي قدمًا في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.ودعت البعثة كلا الطرفين إلى الإسراع في استكمال المفاوضات الجارية لإعادة فتح الطريق الساحلي.وتبادلت قوات الجيش الليبي والقوات التابعة لحكومة الوفاق اليوم عشرات الأسرى الذين تم احتجازهم من قبل الطرفين خلال حرب طرابلس.