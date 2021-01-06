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تقارير ومتابعات

ترددات القنوات الجديدة فى 20201 على نايل سات

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:32 م
ترددات القنوات الجديدة
ترددات القنوات الجديدة
شيماء حسين
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عقب انقطاع إشارات البث يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة ترددات القنوات الجديدة فى 20201 على نايل سات والتي أثارت الحيرة بين الناس منذ الساعات الأولى من العام الجديد خاصة في ظل العزل المنزلي الذي فرضه علينا فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي قائمة لأبرز القنوات التي غيرت ترددها.

ترددات القنوات الجديدة فى 20201 على نايل سات

لجأت إدارات بعض القنوات الفضائية إلى تغير ترددها للظهور في مطلع العام الجديد بصورة مرئية وصوت ذو جودة عالية يليق بمشاهديها ومن ذلك القنوات الفضائية تردد قناة dmc الذي أصبح 11449 استقطاب أفقي معدل ترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 وقناة الحياة والتي تغير ترددها إلى 11488 معدل الترميز 27500 و معامل تصحيح الخطأ 5/6 استقطاب عمودي.

تردد مجموعة قنوات cbc الجديد

من القنوات الفضائية التي أحدثت إطلاقه جديدة في مجموعة قنواتها cbc والتي غيرت ترددها عبر القمر الصناعي نايل سات  حيث أصبح تردد قناتها العامة 11785 استقطاب عمودي v  معدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 بينما أصبح قناة cbc 2 تردد  11488 معامل تصحيح الخطأ 5 / 6 ومعدل الترميز 27500 وأصبح تردد قناة cbc سفرة 11390 معامل تصحيح 5/6 معدل الترميز 27500.


تردد قناة النهار الجديد 

يبحث الكثير من المواطنين على المنصات الإلكترونية على ترددات القنوات الجديدة فى 20201 على نايل سات ليتابعوا قناة النهار التي أصبح ترددها الجديد منذ الساعات الأولى من العام الجديد  11785 معامل تصحيح الخطأ 5/ 6 معدل الترميز 27500 استقطاب رأسي.

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