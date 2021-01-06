رفع 80 طن مخلفات وقمامة في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة بأحياء المدينة والقري وتوابعها، حيث نجحت في رفع 80 طن مخلفات وقمامة من نقاط التجمع ونقلها إلى المقلب الوسيط.وقال العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، إن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بمواصلة العمل على قدم وساق لتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين، والحد من انتشار الأمراض والأوبئة، خاصة كورونا والحفاظ على المظهر الجمالي والحضار للمدينة.وأضاف رئيس المدينة، أن قسم البيئة بأحياء غرب ووسط المدينة قام اليوم بحملات نظافة مكثفة بنطاق الأحياء والشوارع والكبارى، حيث تم رفع 30 طنا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع وشوارع الحى، وتم نقلها إلى المقلب الوسيط.كما قام قسم البيئة بقرية طوخ الخيل اليوم برفع 30 طنا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع، لرفع كفاءة منظومة النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع أول بأول لتوفير بيئة صحية للمواطنين، وبجانب آخر تمت متابعة صيانة أعمدة الإنارة بطوخ الخيل والعزب المجاورة لها.وواصل قسم البيئة بقرية البرجاية أعمال النظافة وتم رفع 20 طنا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية وتوابعها.