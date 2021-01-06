واشنطن: اتفاق السلام بين إسرائيل والسودان يعيد بناء الثقة ويعزز التعاون

أكدت ‏سفارة واشنطن في الخرطوم، اليوم الأربعاء، أن توقيع اتفاق السلام بين السودان وإسرائيل يساعد على بناء الثقة.وقالت ال‏سفارة الأمريكية لدى الخرطوم في بيان مساء اليوم، إن توقيع اتفاق السلام بين السودان وإسرائيل يعزز التعاون في المنطقة.ورعت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم توقيع السلام بين الخرطوم ودولة الكيان على هامش زيارة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إلى الخرطوم.ووقعت وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان الدكتورة هبة محمد علي، مع وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين، اليوم الأربعاء في الخرطوم، مذكرة تفاهم؛ لتوفير مرفق تمويل لتخليص متأخرات السودان للبنك الدولي.وذكرت وزارة المالية السودانية - في بيان اليوم الأربعاء- أن هذه الخطوة ستُمكن السودان من استعادة امكانية الحصول على أكثر من مليار دولار من التمويل السنوي من البنك الدولي لأول مرة منذ 27 عاما.وتأتي هذه الخطوة، بعد قرار واشنطن برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 14 ديسمبر الماضي، وإعادة حصانة السودان السيادية في 22 ديسمبر الماضي.