فرنسا وبريطانيا وألمانيا تتهم إيران بخرق الاتفاق النووي

‏طالبت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الأربعاء، إيران بالتوقف دون تأخير عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%.‏وأكدت الدول الثلاث، في بيان مشترك، أن إعلان إيران البدء في تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% خطوة غير مبررة، وتشكل انتهاكًا صريحًا للاتفاق النووي.وكانت وكالة الطاقة النووية الإيرانية أعلنت عن وصول نسبة تخصيب اليورانيوم في إيران إلى 20%، الأمر الذي يمكنها من صنع قنبلة نووية، كما أن النسبة تخالف الاتفاق النووي الموقع مع القوى الكبرى في عام 2015.