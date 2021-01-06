فرنسا وبريطانيا وألمانيا تتهم إيران بخرق الاتفاق النووي
الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:31 م
محمد عمرطباعة
طالبت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الأربعاء، إيران بالتوقف دون تأخير عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%.
وأكدت الدول الثلاث، في بيان مشترك، أن إعلان إيران البدء في تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% خطوة غير مبررة، وتشكل انتهاكًا صريحًا للاتفاق النووي.
وكانت وكالة الطاقة النووية الإيرانية أعلنت عن وصول نسبة تخصيب اليورانيوم في إيران إلى 20%، الأمر الذي يمكنها من صنع قنبلة نووية، كما أن النسبة تخالف الاتفاق النووي الموقع مع القوى الكبرى في عام 2015.
وأكدت الدول الثلاث، في بيان مشترك، أن إعلان إيران البدء في تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% خطوة غير مبررة، وتشكل انتهاكًا صريحًا للاتفاق النووي.
وكانت وكالة الطاقة النووية الإيرانية أعلنت عن وصول نسبة تخصيب اليورانيوم في إيران إلى 20%، الأمر الذي يمكنها من صنع قنبلة نووية، كما أن النسبة تخالف الاتفاق النووي الموقع مع القوى الكبرى في عام 2015.