النيجر تحتفل بعودة الطائرة العسكرية C130 إلى الخدمة

أقامت القوات المسلحة في النيجر حفل استقبال رسميا لعودة الطائرة العسكرية C130 لنقل القوات والعتاد بعد تجديدها في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في قاعدة نيامي الجوية، وبحضور وزير الدفاع إيسوفو كاتامبي، وكبار القادة العسكريين، والسفير الأمريكي لدى نيامي.وحسب وكالة أنباء النيجر، تمت عملية تجديد هذه الطائرة في إطار برنامج مشترك بين حكومتي الولايات المتحدة والنيجر، بتكلفة تزيد على 30 مليون دولار، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يتيح أيضا التدريب والحصول على قطع الغيار ومعدات الدعم وفريق الصيانة.وقال وزير دفاع النيجر إن وصول هذه الطائرة "لا يسد القصور في مجالات الإجلاء الطبي والدعم التكتيكي فحسب، بل إنه يعد شاهدا على الشراكة طويلة الأمد والدائمة بين الولايات المتحدة والنيجر"، مشيرا إلى أن الطائرة العسكرية C130 "كانت دائمًا مصدر فخر للقوات المسلحة النيجرية، وتأتي لتعزيز القدرات العملياتية للجيوش في هذه الفترة التي تشهد تحديات كبيرة، على الصعيدين الأمني والصحي".وكشف الوزير عن أن طائرة أخرى من نفس الطراز ستنضم إلى أسطول السلاح الجو في النيجر خلال الربع الأخير من العام الجاري، وذلك فى إطار التعاون العسكرى المشترك بين بلاده والولايات المتحدة.