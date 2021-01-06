رئيس وزراء بريطانيا: العودة للحياة الطبيعية ربما يستغرق عدة أشهر

تعهد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأن تكون المدارس أولى الهيئات التي تستأنف العمل بعد انتهاء فترة الإغلاق، ولكن حذر من أن العودة للحياة الطبيعية ربما تستغرق عدة أشهر.وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن جونسون قال أمام البرلمان في جلسة طارئة بشأن جائحة كورونا، إنه ربما يتم استئناف عمل المدارس في 22 فبراير المقبل، ولكنه حذر من أن هذا الموعد ليس نهائيًا، وأنه ربما يتم تمديد الإغلاق.وقال أمام مجلس العموم: "مثلما كان الحال في الربيع الماضي، الخروج من الإغلاق لن يكون سريعا ولكن تدريجيًا".وأضاف أنه أراد أن تكون المدارس آخر المنشآت التي يتم إغلاقها، موضحا "عندما نبدأ الخروج من الإغلاق، سوف تكون المدارس أول من تستأنف العمل".